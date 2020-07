Il processo per l'omicidio di Jennifer Sterlecchini arriva in Cassazione a settembre

Si terrà il 18 settembre prossimo l'udienza in Cassazione per il processo relativo all'omicidio di Jennifer Sterlecchini, la 26enne pescarese uccisa dall'ex compagno il 2 dicembre 2016. L'udienza si doveva tenere ad aprile ma a causa del Coronavirus è stata rimandata in autunno.

Il ricorso in cassazione è stato presentato dall'avvocato Giancarlo De Marco, difensore di Davide Troilo che colpì a morte con 17 coltellate la ragazza che da poco lo aveva lasciato. Il 24 gennaio 2018 Troilo fu condannato a 30 anni di reclusione con il rito abbreviato per omicidio volontario aggravato per futili motivi, sentenza confermata il 14 marzo scorso dalla corte d'assise dell'Aquila.

Secondo l'avvocato, non ci sarebbero i presupposti per i futili motivi, contestando anche la mancata concessione delle attenuanti generiche e della richiesta di una nuova perizia psichiatrica sull'uomo. L'omicidio avvenne in via Acquatorbida a Pescara, dove i due vivevano prima che la relazione s'interrompesse per volontà di Jennifer.