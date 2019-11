VIDEO | Al via il processo per la morte di Anna Carlini, la sorella: "È stata uccisa, non ci fermeremo"

Sit-in di protesta stamane davanti al tribunale di Pescara per chiedere giustizia per Anna Carlini, la giovane donna stuprata e uccisa la notte tra il 29 e il 30 agosto di due anni fa nel sottopasso della stazione ferroviaria.

Si sta tenendo in queste ore la prima udienza del processo per stupro della 33enne.

Grande rabbia e forte commozione nelle parole della sorella Isabella Martello che ancora una volta ha ribadito la necessità di fare luce sulla vicenda insieme alle associazioni che erano presenti davanti al Palazzo di Giustizia: "Andremo avanti , non ci fermerà nessuno, mia sorella è stata uccisa. Chiediamo verità per Anna"