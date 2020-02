A processo i 2 giovani che aggredirono Piervincenzi e la troupe di Rai 2 a Rancitelli

Sono stati rinviati a giudizio i 2 giovani che nel febbraio 2019 aggredirono a Rancitelli Daniele Piervincenzi e la troupe del programma televisivo "Popolo Sovrano" di Rai2.

A decidere per il processo davanti al tribunale monocratico di Pescara è stato il Gup (giudice per l'udienza preliminare) Antonella Di Carlo, su richiesta del Pm (pubblico ministero) Paolo Pompa.

I fatti risalgono allo scorso febbraio quando Piervincenzi e altri 2 componenti della troupe vennero aggrediti e feriti al Ferro di Cavallo. A giudizio il prossimo 8 aprile, per il reato di violenza privata aggravata, davanti al giudice Francesco Marino, andranno Jhonny Di Pietrantonio, 23 anni, e Kevin Cellini, 25 anni. entrambi assisti dall'avvocato Roberto Serino.

Le vittime dell'aggressione, come in seguito ricostruito dalla Procura, furono minacciate, inseguite e picchiate, con calci, pugni e schiaffi, riportando ecchimosi, contusioni e altri traumi, come documentato attraverso i referti ospedalieri.