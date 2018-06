Primo soccorso e tecniche salvavita nelle scuole: al via i corsi nelle scuole di Montesilvano

Si terranno nelle scuole di Montesilvano i corsi dedicati alle manovre di disostruzione pediatriche e rianimazione cardiopolmonare. L'annuncio è del presidente della Commissione Sanità, Lorenzo Silli. Un progetto che partirà dal prossimo anno scolastico per formare gli insegnanti, gli educatori e gli operatori scolastici sulle tecniche salvavita, sul primo soccorso e sulla gestione delle chiamate al 118. Sarà spiegato anche il corretto uso del defribillatore e le modalità di utilizzo.

La cronaca, purtroppo, ha fatto registrare negli anni casi di decessi e disabilità di bambini affetti da problemi cardiaci congeniti o da bocconi di cibo ingeriti di traverso. In precedenza, l'Amministrazione Comunale ha già organizzato corsi di formazione per l'utilizzo del Dae e giornate formative incentrate alle emergenze sanitarie per pazienti in età pediatrica.