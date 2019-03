Presidio contro il mercatino etnico e per chiedere giustizia per Anna Carlini

Questa mattina, lunedì 11 marzo, il Comitato "No Mercato Etnico" ha tenuto in via Ferrari un presidio in memoria di Anna Carlini, la donna trovata morta nello stesso sottopassaggio in cui ora dovrebbe sorgere il mercatino. Presente la sorella di Anna, Isabella, che si sta battendo affinché venga fatta giustizia.

Davanti all'ingresso del tunnel, infatti, è stato affisso uno striscione che recitava "Giustizia per Anna - Anna nei nostri cuori", mentre un'altra scritta ribadiva: "Pescara ha bisogno di commercio e non di ghetti".

Spiega il portavoce Marco Forconi:

"Che si inauguri o meno questo vergognoso mercato etnico, che di etnico non avrà nulla e di integrazione ancor meno, la posizione del Comitato è sempre e rimarrà sempre una: No. No ai ghetti. No all'illegalità. No al degrado".

Forconi sottolinea altresì che "la consegna dei lavori, come prevedibile, è nuovamente slittata".