Maxi evasione: prescrizione per Spadaccini e gli altri imputati

Prescrizione per tutti i reati e per tutti i 12 imputati nell'ambito del processo relativo alla presunta maxi evasione fiscale nel settore del trasporto aereo, che portò nel 2012 all'arresto, fra gli altri, di Giuseppe Spadaccini imprenditore della Sorem società che si occupava di fornire il servizio dei Canadair.

L'operazione della Guardia di Finanza, denominata "Flying Money", portò in carcere per oltre due mesi lo stesso Spadaccini e vedeva fra gli imputati anche l'avvocato Francesco Valentini, il commercialista Giacomo Obletter ed altri soci e collaboratori dello studio di Valentini e della Sorem. Secondo l'accusa, era stato creato un complesso sistema di società fittizie per portare capitali all'estero, in particolare a Madeira, al fine di evadere le imposte ed il Fisco con presunte fatture per operazioni inesistenti pari a 30 milioni di euro.

La decisione è stata presa dal Tribunale Collegiale di Pescara presieduto dal giudice Villani che ha anche disposto la restituzione dei beni sequestrati a tutti gli indagati.