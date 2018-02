Preparati per dimagrire: nei guai 12 medici ed infermieri

Controlli a tappeto, denunce e multe da parte dei carabinieri dei Nas di Pescara nell'ambito del settore farmaceutico dei preparati dimagranti. I militari, infatti, hanno segnalato 12 persone fra medici ed infermieri per una serie di violazioni amministrative per la preparazione e somministrazione di galenici magistrali.

Si tratta di speciali preparati farmaceutici su prescrizione medica utilizzati per far dimagrire i pazienti. Le norme attualmente vigenti impongono che ogni principio attivo e la sua formulazione vengano approvati dall'Aifa prima della commercializzazione. I professionisti sono stati sanzionati per errate compilazioni di ricette non ripetibili e l'omessa detenzione di farmaci obbligatori per legge.