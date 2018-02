Aggressione del veterinario a Montesilvano, le precisazioni di Confprofessioni

In riferimento a quanto riportato da diversi organi di stampa sulla vicenda del medico-veterinario aggredito, Confprofessioni Abruzzo precisa quanto segue:

"Il veterinario in questione non ha negato le cure al cane per questioni economiche, ma per le minacce di morte susseguite alla presentazione del preventivo, come da obbligo di legge, e resasi necessaria anche a causa della complessità di intervento in pronto soccorso. Il proprietario dell'animale, che si è presentato allo studio intorno alle 22 di sabato scorso, pretendeva che il cane fosse curato senza pagare, perchè non aveva denaro".

A quel punto il professionista, che collabora con la struttura veterinaria ma non ne è titolare, ha invitato il proprietario a tornare a casa per procurarsi almeno un importo sufficiente per il momento a coprire le spese, mentre lui nel frattempo avrebbe iniziato a preparare l'animale all'intervento di taglio cesareo e chiamato un collega per poterlo eseguire al meglio.

"In tutta risposta - fa sapere Confprofessioni - l'uomo avrebbe ribattuto che non aveva intenzione di pagare e iniziato a rivolgere delle minacce di morte al medico. Il professionista spaventato, a quel punto preoccupato anche per la sua incolumità, ha inviato l’uomo ad uscire ed è li che è scattata l’aggressione".

Confprofessioni, visto il moltiplicarsi di tali episodi a carico di professionisti anche di altri settori, esprime "solidarietà al professionista vittima della vile e immotivata aggressione" e denuncia "comunicazioni travisanti e potenzialmente pericolose da parte di alcuni che potrebbero spingere malintenzionati all’emulazione".