Precipita dal solaio nella sua abitazione di Farindola: trasportato in elicottero a Pescara

Stava eseguendo dei lavori in una vecchia abitazione di montagna a Farindola quando, improvvisamente, il solaio dove si trovava ha ceduto facendogli fare un volo di oltre 2 metri. L'uomo, un 62enne residente a Verona ma di origini abruzzesi, ha impattato violentemente a terra ed è stato soccorso dal 118 che è arrivato sul posto con l'elicottero che lo ha trasportato in ospedale a Pescara in codice rosso.

Al momento dell'intervento era cosciente ed ha riportato traumi alle gambe ed al torace, ma non sarebbe in pericolo di vita. Del caso si sono occupati anche i carabinieri della compagnia di Penne.