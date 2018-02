Potature: proseguono i lavori in tutta la città

Procedono spediti e senza intoppi i lavori di potatura degli alberi in città. Lo ha fatto sapere l'assessore e vicesindaco Blasioli, aggiungendo che sono terminati i lavori in via Parco Nazionale, viale Pindaro e via Coppa Zuccari e via Aterno, mentre fra oggi e domani gli operai arriveranno in pieno centro, a Piazza Santo Spirito, per potare i 31 tigli.

Poi sarà il turno dei 10 tigli di via Paolini e le 56 tamerici che si trovano sul Lungomare Matteotti, come i 21 pini di via Gioberti per concludere questa ulteriore sessione di lavori in via Trilussa sui 18 tigli che richiedono l’intervento.