Potature: prosegue a ritmo serrato il calendario del Comune

Proseguono spediti i lavori di potatura degli alberi nelle varie zone della città. Lo ha fatto sapere il vicesindaco ed assessore Blasioli, ricordando il cronoprogramma stilato dall'amministrazione comunale per le prossime settimane. In viale Pindaro, sono state completate le operazioni sui platani, attese da tempo dai cittadini e residenti. Ora si passerà su via Aterno e successivamente nella zona fra Piazza Santo Spirito e via Parco Nazionale D'Abruzzo.

Ecco il programma completo Lungomare G. Mattotti da via Petrarca verso Montesilvano potature tamerici; Viale della Riviera fino a via Cavour potature tamerici; via Paolini tutti i tigli per la via dinanzi all'ospedale; via Pesaro tigli; via Sacco verranno potati ligustri e aceri; via Trigno (sarà completato il lavoro eseguito dalla nostra squadra interna, potando i tigli lato piazzetta; via San Donato, verranno potati i pioppi; via Benedetto Croce, verranno potati tutti i 42 lecci; via L'Aquila verrà completata con il taglio dei tigli; via Monte Faito un pioppo; via Marco Polo potatura dei 6 ligustri; viale Primo Vere potatura delle 9 tamerici; via Primo Vere potatura dei 5 pini; via Corridoni, potatura Eucalipto; Parco dela Fantasia, potatura quercia su via Rigopiano; via San Silvestro potatura di un pino; Strada Colle Marino altezza Parco Villa Basile, potatura di una quercia; via Firenze potatura dei platani; via De Gasperi potatura dei platani; via De Nardis potatura dei platani