Cronaca Portanuova / Viale Amerigo Vespucci

Panico a Portanuova: valigia sospetta abbandonata per strada

Subito sono arrivati i Carabinieri di Pescara per le operazioni di messa in sicurezza della zona. Gli artificieri della Polizia si sono poi occupati di far brillare la valigia, che per fortuna conteneva soltanto alcuni vestiti