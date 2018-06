VIDEO | Paura a Portanuova, motorino si incendia nei pressi di viale Pindaro

Paura questa mattina a Portanuova nei pressi di viale Pindaro, dove un motorino ha improvvisamente preso fuoco mentre stava raggiungendo la rotatoria dell'Agippone, a pochi passi dall'università.

Il conducente, dopo essersi accorto della presenza delle fiamme, ha immediatamente abbandonato il mezzo per poi chiedere l'intervento dei soccorsi.

Sul posto i vigili del fuoco della vicina caserma e la polizia. L'incendio è stato domato in poco tempo e per fortuna non si è registrato alcun ferito. Si ringrazia Biagio Franco per le immagini.