Porta Nuova: spiaggia invasa da una strana sostanza gialla

Una strana sostanza gialla, simile ad una vernice, che ha colorato la spiaggia e le acque di Portanuova, nella zona di Fosso Vallelunga lungo la riviera sud. L'allarme è stato lanciato da Pescara Mi Piace con Armando Foschi, che ha ricevuto le segnalazioni e le foto di diversi cittadini che hanno notato l'inquietante fenomeno nei giorni scorsi.

Il tratto interessato è quello fra la concessione 186 ed il "Circolo della Vela". La sostanza fra l'altro ha anche colorato alcuni pesci trovati morti sulla battigia, per poi sparire nel giro di 24 ore.

"Pensando si potesse trattare di tracce di mucillagine prodotte dalle alghe al primo rialzo delle temperature, abbiamo toccato quei resti con un bastone di legno trovato sull’arenile, e abbiamo verificato che la sostanza, inodore, non era mucillagine, ma piuttosto aveva la stessa consistenza di una sorta di vernice, che, nel giro di ventiquattro ore, è stata completamente lavata e trascinata al largo dalla piccola mareggiata verificatasi in questi giorni. Restano gli interrogativi, inquietanti, su cosa potesse essere quella distesa di un colore giallo marcato sul lungomare di Porta Nuova che comunque denota l’assenza di vigilanza e di controlli sulla nostra riviera nei periodi non balneari."

Foschi ha chiesto inoltre se gli stabilimenti della zona abbiano un sistema di telecamere di sorveglianza, per capire se qualcuno abbia sversato sulla spiaggia ed in mare quella sostanza, non solo per prevenire altri episodi simili ma anche per aumentare il livello di controllo sul lungomare molto prima dell'inizio della stagione balneare.