Porta Nuova: restyling per piazza San Luigi e via Tibullo

Nuova vita per Piazza San Luigi e via Tibullo a Porta Nuova. L'assessore e vicesindaco Blasioli infatti ha annunciato l'avvio dei cantieri di riqualificazione e messa in sicurezza della piazza e della zona con la realizzazione di scivoli per disabili ed il rifacimento dei marciapiedi.

"Per questo interverremo sulle cordonature in travertino che sono rotte, sostituendole, freseremo il manto di asfalto dei percorsi pedonali della piazza e realizzeremo scivoli, ma soprattutto andremo ad intervenire sulla strada posta tra la scuola media Antonelli e la piazza, con un rialzo laterale di essa che possa aiutare il deflusso delle acque piovane e alleviare il rischio allagamento di cui la zona soffre. Interveniamo ora in questa parte di città dopo la chiusura dell’anno scolastico, per evitare ingorghi e rallentamenti della circolazione e limitare i disagi e con tutta probabilità riusciremmo a fare gran parte del lavoro prima della festa tradizionale di San Luigi, che si svolge il 21 giugno, rinviando a dopo la festa la fresatura dell’asfalto e il suo rifacimento."

Stessa tipologia di lavori anche su via Tibullo, per un importo pari a 74 mila euro.