Porta Nuova: restyling e nuova vita per piazza Salvo D'Acquisto

Nuova vita per Piazza Salvo D'Acquisto a Porta Nuova. L'assessore e vicesindaco Blasioli ha annunciato una serie di lavori che interesseranno la piazza per una spesa di circa 82 mila euro. Un restyling completo con il cantiere che dovrebbe rimanere aperto un mese e mezzo, anche se la ditta potrebbe completare i lavori anche in anticipo.

"Sarà una piazza colorata, a terra abbiamo voluto imprimere i giochi di una volta: campana, un labirinto, la dama. Il segnale è duplice: riappropriarsi della piazza dove oggi regna il disordine, non ci sono stalli per la sosta segnati ed è poco frequentata e dare una migliore rilevanza al monumento dedicato a Salvo D’Acquisto.

La piazza verrà in parte sollevata e resa inaccessibile alle auto, saranno abbattute le barriere architettoniche, in modo che possa essere fruita anche da avventori disabili, com’è accaduto con la riqualificazione della contigua via Mazzarino e come avverrà per via Chiarini che vi sbocca, nel tratto che dalla piazza arriva allo Stadio, via che sta per essere appaltata in un progetto diverso da questo. I parcheggi saranno ordinati e a corona della piazza.Tutta la piazza sarà riasfaltata e la segnaletica alla fine segnerà in modo ordinato i posti auto."