Porta Nuova, tenta una rapina in un supermercato armato di coltello: fermato dalla polizia

Momenti di paura e tensione nella tarda mattinata di oggi a Porta Nuova dove c'è stato un tentativo di rapina all'interno di un supermercato nella zona fra via D'Annunzio e via Vittoria Colonna. Un uomo, infatti, armato di coltello è entrato ed ha tentato di portare via della merce, ma è stato fermato dalla polizia che lo ha portato in Questura.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO