Porta Nuova: sei mesi di lavori per il restyling del lungomare

Sei mesi di lavori per dare un nuovo look al lungomare di Portanuova, nel tratto fra il Teatro D'Annunzio e Piazza Le Laudi. Ieri è stato inaugurato il cantiere con il sopralluogo del vicesindaco Blasioli, che ha parlato di un cantiere cruciale, che uniformerà quel tratto all'altro già riqualificato del lungomare sud, con i lavori che inizieranno all'inizio di febbraio per poi fermarsi durante il periodo estivo e riprendere a settembre con il secondo lotto, senza creare problemi ai bagnanti ed agli operatori balneari.

"Si tratta di un progetto che ha un importante cammino di condivisione, dalla proposta all’elaborato attuale che recepisce già alcune delle istanze manifestateci mesi fa da commercianti e cittadini alla prima presentazione. Il progetto prevede lavori per 800.000 euro, a questo si aggiungerà un secondo appalto che servirà per completare il lavoro fino a Piazza le Laudi che partirà per l’autunno 2018. Il risultato sarà una riviera turistica capace di attrarre più persone in un luogo che meritava maggiore attenzione, perché possa essere frequentato anche lontano dalla stagione estiva e a prescindere dalla programmazione dei teatri Flaiano e D'Annunzio. Il collegamento naturale tra Riserva e mare è l'essenza di questo progetto. Con il secondo lotto è previsto anche un altro giardino dunale sulla parte di spiaggia libera”.