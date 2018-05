Porta Nuova: arrivano 190 nuovi posti auto

Nessuna emergenza parcheggi per i bagnanti di Porta Nuova, ed anzi presto saranno disponibili 100 posti auto in più. Lo ha fatto sapere il Comune che con il vicesindaco Blasioli ha compiuto un sopralluogo vicino via Barbella dove sarà ripulita un'area verde che permetterà di contenere circa 190 automobili.

I commercianti e balneatori qualche giorno fa avevano protestato per i lavori di riqualificazione del lungomare davanti al Teatro D'Annunzio, con il cantiere che rischiava di non essere chiuso per l'imminente avvio della stagione balneare e soprattutto per i posti auto cancellati dal nuovo marciapiede di 12 metri. Blasioli invece ha sottolineato come questa soluzione permetterà un aumento dei parcheggi. L'area dovrebbe essere già pronta per il prossimo fine settimana.