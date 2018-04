Popoli: i vigili del fuoco avviano una raccolta fondi su Facebook per comprare un'autoscala

Una raccolta fondi su Facebook ed un pranzo durante il quale promuovere la colletta per acquistare un'autoscala. I Vigili del Fuoco volontari di Popoli si mobilitano per acquistare un mezzo destinato al territorio e lo fanno attraverso i social network. Tramite l'apposita raccolta fondi, infatti, presente sulla pagina "Amici dei Vigili del Fuoco Volontari Popoli" è possibile infatti donare un'offerta destinata all'acquisto dell'autoscala.

Il 15 aprile, invece, si terrà un pranzo - evento per promuovere la raccolta dei fondi.

Sulla pagina Facebook vengono illustrati dettagliatamente risultati ed esigenze del gruppo dei volontari di Popoli:



Il distaccamento volontario di Popoli, con competenza interprovinciale, costituisce la prima squadra che viene attivata per interventi di soccorso nei comuni di Popoli, Bussi sul Tirino e Tocco da Casauria, della provincia di Pescara e nei comuni di Roccacasale, Corfinio, Raiano, Vittorito, San Benedetto in Perillis e Collepietro della provincia dell’Aquila.

Oltre 16.000 Abitanti, distribuiti in un’area complessiva di oltre 200 kmq su 9328 abitazioni nell’ambito di 9 piccoli comuni delle province di Pescara e L’Aquila.