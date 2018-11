Popoli, aggredito il capitano della squadra locale: ricoverato a Pescara

Sono tante le ipotesi al vaglio dei Carabinieri in merito alla presunta aggressione avvenuta nella notte tra venerdì e sabato in via Giovanni XXIII, non lontano dal supermercato Conad. La vittima non è ancora stata ascoltata dagli inquirenti che stanno aspettando un miglioramento delle sue condizioni. Emiliano D'Orazio, 34 anni, calciatore del Popoli, è ancora ricoverato in stato di semi incoscienza al reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Pescara.

I medici gli hanno diagnosticato una frattura frontale lato sinistro ed altre lesioni guaribili in 30 giorni. Quello che trapela da alcune indiscrezioni, che non trovano ancora conferme, è una possibile azione violenta nei suoi confronti avvenuta nei pressi della sua abitazione e compiuta da almeno quattro persone. L'unica certezza è nell'antefatto, con diversi testimoni che raccontano di aver visto il calciatore in un locale poche ore prima di far rientro a casa. Il giovane, contuso e stordito, non si è recato subito al pronto soccorso. E' stata la madre, il mattino seguente, a chiamare l'ambulanza. C'è chi parla di vendetta a sfondo passionale. Intanto il suo profilo social su Facebook è stato cancellato e nella mente di alcuni conoscenti ritorna un precedente simile, quando nel 2010 D'Orazio venne pestato a sangue fuori da una discoteca di Sulmona.