Ponte del Mare evacuato per un'emergenza, in azione i vigili del fuoco [FOTO]

Ponte del Mare evacuato per un'emergenza, in azione i vigili del fuoco. Niente paura, però: si è trattato soltanto di un'esercitazione del nucleo speleo-alpino-fluviale (Saf) che, come programmato dalla Direzione regionale, si è svolta oggi.

I soccorritori hanno calato le persone a terra dall'alto. L'addestramento è stato effettuato in un contesto urbano con "discesa in corda doppia di un pericolante controllato dal basso", anche se di solito gli interventi di soccorso del Saf vengono effettuati in montagna.