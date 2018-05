Ponte del Mare: scatta la chiusura per lavori per tre giorni

Al via una serie di importanti interventi di manutenzione e messa in sicurezza del Ponte del Mare, che porteranno alla chiusura al transito della struttura per tre giorni. Lo ha fatto sapere l'assessore e vicesindaco Blasioli, illustrando nel dettaglio gli interventi che saranno effettuati e che saranno particolarmente importanti ed anche spettacolari.

"Si tratta di una fase spettacolare e importante delle lavorazioni attualmente in corso, che richiederà la chiusura totale al transito dell’infrastruttura nelle giornate del 31 maggio, del 1 e del 4 giugno. Il ponte verrà “sollevato” il 1 giugno alle 12, per consentire all’impresa di effettuare l’operazione in piena sicurezza e noi assisteremo al lavoro sul lato sud. L’intervento nasce per evitare possibili spostamenti a cui il ponte può essere soggetto, riscontrati a fronte di una serie di rilievi che la ditta ASE ha svolto nel luglio 2015, consigliando di rinforzare tale appoggio per ampliarne la superficie. Tale lavoro, condiviso con il professor De Miranda, progettista del Ponte, è stato così inserito fra i primi obiettivi degli interventi di manutenzione del Ponte, insieme alla realizzazione di un “collare di ritegno” che lo renderà ancora più stabile rispetto a possibili spostamenti."

Si procederà anche alla verniciatura e verifica delle campate.