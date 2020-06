Poliziotto aggredito a calci e pugni mentre effettuava un controllo sulla strada parco. L’agente aveva chiesto i documenti a un extracomunitario, segnalato al 113 da alcuni residenti perché, in stato di alterazione alcolica, stava molestando i passanti. E quest'ultimo, per tutta risposta, si è scagliato contro di lui, colpendolo a più riprese fino a quando non è stato immobilizzato e condotto in Questura, dove ha poi rivolto la sua furia contro arredi e suppellettili.

Il sindaco Carlo Masci, commentando la notizia, ha dichiarato:

"Esprimo la mia vicinanza e la mia solidarietà a lui e a tutti gli uomini e le donne delle forze dell'ordine che ogni giorno sono sulle nostre vie e sulle nostre piazze per garantirci la sicurezza e il controllo del territorio con il loro prezioso lavoro e con l'impegno in prima linea".

Il poliziotto è stato portato al pronto soccorso per ricevere le cure del caso. L’episodio, per Masci, testimonia "ancora una volta che le aggressioni e gli atti di violenza non hanno colore e non hanno etichette, perché sono sempre e comunque inaccettabili e da condannare".