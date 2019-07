Polizia Stradale, domenica di controlli nel Pescarese: ritirate sei patenti

Notte all'insegna dei controlli e delle patenti ritirate quella appena trascorsa per la polizia stradale di Pescara. Gli agenti, infatti, diretti dal vice questore Primi, hanno controllato oltre 50 vetture in transito lungo le strade.

Le persone identificate sono state 86: sei conducenti hanno avuto il ritiro della patente per guida in stato d'ebrezza. Sessanta i punti decurtati complessivamente ed un'autovettura è stata confiscata. La guida in stato d'ebrezza è punita con sanzioni da 1087 a 5797 euro se il tasso alcolico nel sangue è inferiore agli 0,8 g/l, e con l'arresto e una multa da 800 a 6000 euro se il tasso è superiore.