Polizia, revocata la sospensione della custodia in carcere: torna dietro le sbarre un 37enne

Torna in carcere per scontare una pena di 6 mesi di reclusione R.C., 37enne di San Giovanni Teatino arrestato ieri dalla Squadra Mobile. Gli agenti infatti hanno eseguito la revoca di decreto di sospensione della custodia in carcere ripristinando la carcerazione come disposto dalla Procura dell'Aquila.

L'uomo è stato condannato per minacce e lesioni personali, fatti avvenuti nel 2011 a L'Aquila.