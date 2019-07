Polizia, a Pescara un concerto per festeggiare i nuovi distintivi - VIDEO

Nuovi distintivi per gli agenti della Polizia di Stato. Ieri 11 luglio a Roma, nel palazzo della consulta, si è tenuta la cerimonia ufficiale di presentazione dei nuovi distintivi di qualifica, che arrivano a 38 anni dalla legge 121 del 1981 che segnò il distacco dal mondo militare e riformò compiti e professionalità degli agenti di polizia.

L'uniforme dunque cambierà aspetto, con i distintivi disegnati dall'esperto di araldica professor Michele D’Andrea. Ad accomunare passato e presente l'immagini dell'aquila, simbolo dell'istituzione di polizia, che quest'anno compie 100 anni dalla prima apparizione sulle divise.

Ali spiegate, zampe libere e divaricate disposte ai lati della coda folta e stilizzata come il restante piumaggio, testa rivolta a sinistra ornata dalla corona murata di cinque torri, scudo sannito con il monogramma iI in petto. L’aquila continua ad

esprime il legame identitario, il coraggio e la dedizione con cui quotidianamente ciascun poliziotto difende diritti e libertà.

Compaiono invece per la prima volta, a caratterizzare le diverse qualifiche: il plinto araldico, costituito da una barretta orizzontale di colore rosso che rappresenta la struttura portante di un edificio, per gli agenti ed assistenti; il rombo dorato, con il suo profilo fusiforme che ricorda la punta di una lancia simbolo del dinamismo operativo temperato dall’esperienza, per i

sovrintendenti; la formella, alto esempio di architettura gotico-rinascimentale, richiamo alla bellezza ed all’eleganza proprie del patrimonio di civiltà e cultura del nostro Paese, per i funzionari.