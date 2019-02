Polizia Ferroviaria, i numeri dell'operazione "Rail safe day" nelle stazioni abruzzesi

Attività straordinaria di controllo per il personale della Polizia Ferroviaria del Compartimento Marche, Abruzzo ed Umbria nella giornata di ieri 6 febbraio, per l'operazione "Rail Safe Day". L'obiettivo è quello di intensificare i controlli sui binari e negli scali ferroviaria dove non vi è un presidio fisso di Polizia Ferroviaria, al fine di evitare comportamenti impropri volontari o involontari che possano costituire potenziale pericolo per i treni e per i passeggeri.

Le statistiche infatti segnalano ancora investimenti mortali, attraversamenti dei binari non autorizzati, persone sulla sede ferroviaria o comunque oltre la linea gialla, salita e discesa di passeggeri da convogli in movimento.

Novantuno gli agenti impiegati nella regione, con 41 persone identificate nella sola provincia di Pescara e controllato 6 stazioni ferroviarie.