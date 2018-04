Polizia Municipale: Nucleo Antidegrado al lavoro a tutto campo sul territorio

Si allarga ad ampio raggio il campo d'azione del Gruppo di Intervento Operativo Nucleo Antidegrado della Polizia Municipale di Pescara. Lo ha fatto sapere l'assessore Teodoro che ha illustrato i risultati delle attività operative condotte nel periodo pasquale. In particolare, gli agenti sono intervenuti anche nell'ambito dello spaccio e consumo di stupefacenti con diverse denunce e segnalazioni di assuntori alla Prefettura.

Nel periodo pasquale il gruppo alla guida del maggiore Palestini ha rivolto la sua attenzione all’interno del centro commerciale naturale. Particolare attenzione è stata data agli edifici pubblici disabitati, ex Ferrhotel, ex Fea, ex Enaip, dove a fronte dei controlli sono stati effettuati 8 verbali di allontanamento di altrettante persone, nonché violazioni per ubriachezza e turpiloquio e alcune previste dal decreto legislativo 114/98 sul commercio.

Fra tali attività risulta anche la lotta ai parcheggiatori abusivi e condotte moleste dentro l’area di risulta,si è inoltre posta una particolare attenzione anche a fenomeni di degrado connessi con l’attività di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.