Polfer, controlli a tutto campo: ecco il bilancio delle attività

Durante la settimana appena trascorsa, gli agenti della polfer di Marche, Umbria e Abruzzo hanno svolto un’attività di controlli a tutto campo. Questo il bilancio:

1389 persone identificate,

269 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e di scorta a bordo di treni viaggiatori,

119 convogli scortati,

22 pattuglie lungo le linee ferroviarie

Inoltre nel weekend centinaia di bambini provenienti da tutta Italia si sono ritrovati all’Aquila per giocare a rugby in nome della sicurezza ferroviaria. La manifestazione è stata ideata dalla federazione Rugby insieme all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e alla stessa polfer.