Pescara: la polizia blocca un ladro di biciclette nell’Area di Risulta

Era notte fonda quando, all’interno del parcheggio dell’Area di Risulta, un equipaggio della Squadra Volante di Pescara ha notato un ragazzo a bordo di una bici modello MTB che alla vista degli agenti ha tentato di sottrarsi all’eventuale controllo.

Il giovane è stato immediatamente fermato e identificato: si tratta di un colombiano già noto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi trascorsi giudiziari. Ascoltato in merito al possesso della bicicletta marca “Bottecchia” di colore nero/giallo, in ottimo stato d’uso, ha riferito di averla rubata in via Firenze di fronte al civico 141 insieme al fratello.

Lo straniero è stato così deferito per il reato di furto aggravato. La polizia ha diffuso l'immagine della bicicletta per poter così risalire al proprietario.