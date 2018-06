Polizia eroica: raggiunge uno scippatore e lo arresta in Corso Vittorio

Ieri pomeriggio la Polizia è intervenuta all’intersezione tra via Isonzo e viale della Riviera per un furto con strappo consumato ai danni di una 83enne pescarese, il tutto sotto gli occhi dei passanti. Le urla della donna hanno attirato l’attenzione di diverse persone, alcune delle quali si sono messe prontamente all’inseguimento dello scippatore, recuperando la borsa.

L’autore del colpo è stato poi definitivamente bloccato dalla pattuglia del Poliziotto di Quartiere su corso Vittorio Emanuele: si tratta di un 32enne pescarese con diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, tra cui anche estorsione e maltrattamenti in famiglia.

La borsa è stata restituita e il malfattore arrestato in flagranza di reato per furto con strappo aggravato. Nella giornata odierna avrà luogo il giudizio per direttissima.