Polfer, controlli a tappeto sulla sicurezza e i migranti irregolari: ecco i numeri

Negli ultimi giorni, la polfer per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo ha intensificato i controlli su disposizione del servizio di polizia ferroviaria. L’operazione, denominata “Rail Action 24 Blue”, ha portato all’identificazione di 276 persone, con il monitoraggio di 80 treni viaggiatori, 42 treni merci e 35 stazioni. In tutto sono stati impiegati 74 agenti.

Oltre agli usuali controlli, particolare attenzione è stata posta sul fenomeno dei migranti irregolari che utilizzano i treni merci come mezzo per attraversare il territorio italiano in maniera clandestina.

Inoltre la polfer ha effettuato 288 servizi di vigilanza nelle stazioni e di scorta a bordo di 65 treni viaggiatori, con 24 pattuglie dislocate lungo le linee ferroviarie.