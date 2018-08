Pluripregiudicata evade più volte dai domiciliari: arrestata, andrà in carcere

Nel pomeriggio di ieri la polizia ha ammanettato una 49enne originaria di Torino, ma dimorante a Pescara, pluripregiudicata, per essere stata più volte arrestata dalle Volanti per furto, rapina ed evasione. La donna, pur risultando ai domiciliari, continuava a evadere dalla propria abitazione, essendo stata autorizzata dall’Autorità Giudiziaria a uscire solo per recarsi al Sert.

Nel corso di una delle recenti evasioni era stata altresì sorpresa dalla Volante con un grosso cacciavite nella borsetta, verosimilmente da utilizzare per compiere reati contro il patrimonio. La Corte d’Appello di L’Aquila ha disposto l’aggravio della misura cautelare con il trasferimento in carcere. Pertanto la 49enne è stata tratta in arresto dalla Squadra Volante e condotta presso la Casa Circondariale femminile di Chieti.