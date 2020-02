Pitbull tenuti in pessime condizioni in un terreno di via Sacco: scatta il sequestro - FOTO

I carabinieri del Cites del gruppo forestale di Pescara, assieme ai militari del Nor di Rancitelli, hanno sequestrato 4 esemplari di cani di razza pitbull in via Sacco. Dopo alcune segnalazioni di un cittadino, è scattato il controllo per verificare un presunto caso di maltrattamento di animali.

In effetti, in un terreno B.D. 45enne di Pescara aveva realizzato un box diviso in tre comparti senza ripari, con numerose deiezioni perduranti da diverso tempo, ciotole dell'acqua vuote o con presenza di escrementi rendendo l'acqua stessa sporca ed inbevibile.

Sul posto era presente anche il veterinario Asl che ha verificato condizioni igienico sanitarie pessime ed inaccettabile. Al proprietario, ora indagato, sono stati affidati i cani invitando a migliorare le condizioni del box e a far passeggiare gli animali.