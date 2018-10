Aveva in casa una pistola rubata, droga e 70 cartucce: arrestato dalla polizia [FOTO]

Un giovane è stato tratto in arresto a Pescara nella giornata di ieri dalla polizia.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile della Questura, sono intervenuti in un'abitazione di via Lago di Capestrano nel rione Rancitelli dove hanno arrestato B.M., 24enne di Orvieto ma di origine pescarese.

Nel corso della perquisizione domiciliare, decisa dopo una "soffiata", i poliziotti hanno scoperto una pistola risultata rubata nel 2014, una rivoltella Taurus modello 96 calibro 22 e 70 cartucce per la stessa arma.

Inoltre il 24enne deteneva anche 5 bustine di marijuana da circa un grammo ciascuno e un bilancino di precisione. Il giovane è stato così arrestato per i reati di ricettazione, possesso ingiustificato di arma comune da sparo e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A occuparsi delle indagini è il sostituto procuratore della Repubblica di Pescara, Marina Tommolini.