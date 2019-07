Pistola, droga e più di 70 cartucce nascoste nel sottotetto di un palazzo di Pescara [FOTO]

Una pistola a tamburo con matricola abrasa, droga di vario tipo e oltre 70 cartucce.

Questo quanto rinvenuto dalla polizia di Stato questa mattina, lunedì 22 luglio, nel corso di un controllo in un palazzo di Pescara.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, in collaborazione con le unità cinofile della Questura, hanno eseguito una perquiszione in un palazzo di via Basento 52 nell’ambito del servizio di rafforzamento del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel sottotetto dell'edificio, al settimo piano, all'interno dell'area comune adibita a rispostiglio è stata ritrovata e sottoposta a sequestro una pistola a tamburo con marca e matricola abrasa e sostanza stupefacente così suddivisa:

262,20 grammi di eroina;

2 grammi di cocaina;

0,80 grammi di marijuana.

Inoltre sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e sequestrate 69 cartucce calibro 9 flobert corto, 2 cartucce calibro 7.65 e una cartuccia cal. 9 x 21.