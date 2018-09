Residenti ostaggio di cantiere e pista ciclabile in via Regina Margherita, la denuncia [FOTO]

Residenti in pericolo e prigionieri della pista ciclabile e del cantiere per la ristrutturazione di un palazzo in via Regina Margherita all'angolo con via Leopoldo Muzii a Pescara.

Questa la denuncia che proviene da Donato Fioriti, presidente dell'associazione di consumatori "Contribuenti Abruzzo".

In sostanza sul marciapiedi di via Regina Margherita è venuto a mancare lo spazio riservato al passaggio dei pedoni visto che da una parte ci sono le impalcature per la ristrutturazione del palazzo e subito dopo è disegnato il tracciato della pista ciclabile.

Queste le parole di Fioriti nel segnalare disagi e pericoli per coloro che vivono e passano da quelle parti: