Pista ciclabile in via Muzii, Diodati: "Cantiere chiuso entro il 15 maggio"

Termineranno entro il 15 maggio i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile in via Muzii. Lo ha fatto sapere l'assessore Diodati, scusandosi a nome dell'amministrazione comunale per i ritardi nel cantiere, dopo le proteste dei commercianti e residenti che temevano il prolungarsi dei disagi anche durante la stagione estiva.

"I nostri uffici tecnici ci riferiscono che alla fine dei lavori mancano soltanto la posa degli asfalti e la realizzazione della segnaletica orizzontale. Un termine su cui veglieremo affinché non allunghi oltre l’attesa restituzione della via ai residenti e ai commercianti ai quali vanno le nostre più sentite scuse per i disagi apportati dal cantiere. Si tratta di un impegno preso che sarà rispettato, al fine di permettere alla strada di tornare alla normalità e conquistare la sua nuova dimensione, com’è accaduto anche alle altre zone della città dove sono in corso interventi di riqualificazione”

Ricordiamo che la pista ciclabile è finita al centro di un'aspra polemica con l'opposizione e diversi commercianti che più volte hanno protestato per il progetto considerato sbagliato e dannoso per la zona.