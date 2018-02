Pista ciclabile in via Muzii, il Comune: "Recuperati 14 posti auto su 17 persi"

Una soluzione che permetterà di recuperare 14 dei 17 posti auto persi a causa dei lavori per la nuova pista ciclabile. L'amministrazione comunale, con gli assessori Civitarese e Blasioli, ha studiato una soluzione per venire incontro alle richieste dei commercianti e residenti di via Muzii dopo l'arrivo della nuova pista ciclabile e le proteste che da settimane vanno avanti nella zona.

"Siamo riusciti a rimpiazzare parte dei 17 stalli di sosta regolari che sono andati perduti con la realizzazione della pista ciclabile. Gli stalli saranno recuperati su via Isonzo e in giornata è stata sottoscritta l’ordinanza n. 36 del 16 febbraio 2018. Con tale ordinanza viene istituita la zona a 30 Km/h sul tratto di via Isonzo che va da via Regina Margherita fino alla strada Parco, recuperando così la sosta sul lato nord della stessa. Non andiamo invece a regolare la sosta su via Muzii, dove comunque abbiamo esaminato la possibilità di istituire gli stalli di sosta a tempo, per favorire le realtà commerciali con la rotazione della sosta.

Vogliamo prima verificare l’entrata in funzione della pista ciclabile e del nuovo regime della sosta su via Isonzo, che richiederà almeno tre settimane per la realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale e solo dopo risentire commercianti e residenti, per riflettere con loro circa questo ulteriore passaggio"