Piove negli appartamenti, ancora problemi in via Basento [FOTO]

Piove negli appartamenti, ancora problemi in via Basento. Ieri vi abbiamo raccontato di un nostro lettore che ci segnalava la difficile situazione nella sua casa, dove il maltempo di questi giorni (con piogge incessanti) sta causando nuovi problemi di tenuta con conseguenti perdite d'acqua, decisamente copiose.

Un problema che si protrae da tempo, e che la grandinata della scorsa estate aveva aggravato. Oggi raccogliamo la denuncia di un altro residente, che ci scrive:

"La mia famiglia abita in quello stesso palazzo in via Basento: ci stiamo allagando, non sappiamo che cosa fare e a chi rivolgerci. Aiutateci in qualsiasi modo, vi prego! Ecco in quali condizioni deve vivere la mia famiglia, spero che qualcuno ci dia una mano".

Il cittadino ci invia al riguardo alcune eloquenti fotografie, che non lasciano spazio a interpretazioni. Ieri si sono recati nello stabile anche i vigili del fuoco di Pescara, promettendo che avrebbero informato l'Ater per sollecitare un intervento. Intanto in via Basento continua a colare acqua dentro le abitazioni private.

