Grosso pino cade a Silvi, strada ostruita e traffico bloccato [FOTO]

Paura in serata a Silvi, dove un automobilista, nel fare rientro a casa, si è improvvisamente trovato davanti un vero e proprio muro formato da un grandissimo pino che era caduto su via Saline.

L'albero ostruiva totalmente la carreggiata e rappresentava un pericolo anche perché la strada è abbastanza buia.

L'uomo ha allora contattato il vicecomandante della polizia locale, Marcello Martella.

Quest'ultimo si è subito recato in loco per poi decidere di allertare la Protezione Civile di Silvi, che ha provveduto a mettere in sicurezza l'area, transennandola in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco di Roseto.

Dopo un paio d'ore si sono concluse le operazioni di sgombero della carreggiata e, poco prima di mezzanotte, è stato possibile riaprire la zona al traffico.

Sul posto anche il sindaco Andrea Scordella, il consigliere Massimo Santone e i Carabinieri di Silvi.