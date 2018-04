Pini tagliati nella zona della Pineta: è polemica

Nuova polemica in città in merito all'abbattimento di alcuni alberi. L'amministrazione comunale, infatti, da ieri mattina sta procedendo al taglio di alcuni pini storici in via De Cecco e via Scarfoglio, nei pressi della Pineta Dannunziana. Pescara Mi Piace, con Armando Foschi, attacca Alessandrini e la giunta per non aver infomato i cittadini ed i residenti dell'abbattimento degli alberi, così come gli ambientalisti.

Non un residente era stato informato dell’intervento, né tantomeno è stata allestita un’area di cantiere con le opportunei ndicazioni. Ovviamente non intendiamo subire passivamente tale raid: mentre chiediamo l’immediata sospensione delle operazioni che, fra l’altro, dovrebbero riguardare anche altre zone della città, trasmetteremo agli Organi giudiziari la nostra segnalazione per chiedere di verificare quali e quanti piante siano state eliminate, sulla base di quale informativa, e soprattutto se tale operazione poteva essere condotta in piena primavera, ovvero dopo il 15 marzo quando tutte le piante sono in fioritura e andrebbe sospesa ogni attività di abbattimento e anche di potatura

Foschi chiede anche di conoscere i criteri utilizzati per la scelta degli alberi da abbattere e chiede l'immediata sospensione delle operazioni, in attesa di avere risposte da Alessandrini per verificare anche se sono state rispettate le norme relative all'abbattimento degli alberi durante la stagione di fioritura.