Pinetina nord: al via i lavori di riqualificazione

Parte oggi il cantiere per la riqualificazione completa della pinetina nord, l'area verde che si trova di fronte al lungomare di Pescara nei pressi degli stabilimenti Il Moro-l’Ammiraglia-Tahiti-Acapulco- Antille. Un'area che per tanti anni era interdetta al pubblico e che ora, dopo essere stata riaperta, sarà completamente riqualificata e rinnovata. L'importo dei lavori è di 105 mila euro, ed il cantiere chiuderà entro maggio, ovvero a ridosso della stagione estiva e turistica.

Il sindaco Alessandrini:

"Nello specifico sarà realizzato un percorso ciclopedonale, in materiale ecocompatibile, tecnicamente definito “percorso naturalistico in terra stabilizzata”, che attraverserà tutta l’area verde, congiungendo gli attuali quattro attraversamenti pedonali (ovvero quelli che dal marciapiede conducono all’interno degli stabilimenti) ed eliminando, così, l’effetto frammentato. Gli stessi attraversamenti saranno oggetto di riqualificazione e rivestiti con lo stesso materiale del marciapiede. Saranno inoltre istallate panchine, elementi di arredo urbano, nuovi pali dell’illuminazione e, soprattutto, sarà realizzata una moderna e ampia area sosta per bici. Questi lavori sono stati possibili grazie al passaggio dell’area dal Corpo Forestale alla Regione e, conseguentemente, al Comune per il conferimento delle funzioni in materia di demanio marittimo per finalità turistico-ricreative”.

Il vicesindaco Blasioli ha sottolineato come l'amministrazione comunale sia sempre in prima linea per riqualificare zone della città abbandonate o comunque non pienamente fruibili, ed ha ringraziato l'architetto Piera Di Carmine per il lavoro svolto.