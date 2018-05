Pineta a Montesilvano, tornano gli spacciatori: arrestati tre pusher

Si ripete in maniera imperterrita il fenomeno legato allo spaccio di sostanze stupefacenti compiuto da cittadini extracomunitari. La zona è sempre la stessa, così come le conseguenze giudiziarie che, grazie ai benefici di legge, non comportano pene severe e definitive. A finire nel mirino dei Carabinieri, appostati per diverse ore in attesa di coglierli sul fatto, sono M.M., P.B. e B.E.B.che in flagranza di reato sono stati arrestati e processati per direttissima.

I tre senegalesi sono stati sorpresi a spacciare all'interno della riserva naturale, all'altezza di via Isonzo. In quella circostanza, uno di loro ha anche ceduto uno spinello ad un ragazzo minorenne. Il Giudice li ha condannati a 8 mesi di resclusione, pena sospesa e di conseguenza rimessi in libertà. Due degli arrestati risultano essere senza fissa dimora e con precedenti specifici.