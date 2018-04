Pietranico: sorpresi a rubare carburante da un bus TUA, arrestati

Il responsabile di zona della T.U.A S.p.A., società di trasporto urbano regionale, sospettava già da tempo una riduzione eccessiva di carburante dal serbatoio del mezzo che fa capolinea nel centro cittadino di Pietranico e ha pensato bene di rivolgersi al 112 per indagare su questo strano ammanco. E così si è scoperto che l'autobus veniva manomesso durante la sosta notturna in Piazza della Libertà. La sottrazione di gasolio avveniva proprio di notte e si è verificata diverse volte a partire dallo scorso febbraio.

I Carabinieri della Stazione di Alanno hanno colto sul fatto due ventenni in possesso di tubo di gomma e taniche in plastica. Un totale 1250 litri aspirati con la particolare tecnica del travaso, come avviene con le damigiane e le bottiglie. I.C. e A.D.S. sono stati arrestati in flagranza di reato per furto e quindi sottoposti a processo con rito per direttissima e condanna a nove mesi di reclusione, pena sospesa.