Incidente del bus a Caprara, alla 17enne di Pianella è stato amputato anche l'altro piede

Sono passate sei settimane da quel terribile giorno in cui una giovane studentessa di Pianella rimase seriamente invalida in seguito all'incidente stradale che ha visto coinvolto un autobus di linea extraurbana.

Dopo l'amputazione della gamba destra, rimasta schiacciata tra le lamiere e un albero, anche l'arto sinistro ha dovuto subire una parziale mutilazione.

Il nuovo intervento chirurgico è stato eseguito dall'equipe di Rocco Erasmo, responsabile medico dell'Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale di Pescara.