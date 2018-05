Picciano: tentata truffa ai danni di una anziana, ma lei non abbocca

La telefonata di un fantomatico avvocato ad un'anziana di Picciano, la quale viene avvertita di un incidente stradale ad opera della figlia, colpevole dell'accaduto. Per evitare ulteriori conseguenze giudiziare, addirittura l'arresto, vengono chieste alla donna 2700 euro per le spese legali. Il raggiro non è andato a segno per la diffidenza e lucidità della 85enne che, alla richiesta di denaro, ha aperto gli occhi e si è rivolta ai Carabinieri di Collecorvino.

La tecnica utilizzata dai truffatori è sempre la stessa, ma c'è ancora chi cade nel tranello. Alla telefonata truffaldina ha fatto seguito un'altra chiamata. Stavolta l'anonimo interlocutore si è spacciato per un graduato dell'Arma che intimava il pagamento immediato all'avvocato difensore per scongiurare un processo per direttissima. Brava la vittima predestinata ad agire d'astuzia e a non farsi ingannare. Difficile risalire agli autori dello stratagemma, dal momento che generalmente, per questo tipo di truffe, utilizzano schede intestate a stranieri che poi vengono immediatamente cestinate.