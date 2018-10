Picchia 4 vigili dopo essere stato tamponato: denunciato automobilista

Un pescarese con precedenti è stato denunciato ieri per violenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale.

L'uomo, infatti, ha fatto finire al pronto soccorso quattro agenti della polizia municipale di Francavilla al Mare, intervenuti dopo un lieve tamponamento in cui lo stesso era rimasto coinvolto. Il fatto, come riporta 'Il Centro', si è verificato lungo la Nazionale Adriatica, all'altezza del Foro.

La "colpa" dei vigili urbani è stata quella di chiedere all'automobilista i suoi documenti di circolazione, che sono risultati scaduti.

Per tutta risposta, l'uomo prima ha tirato un pugno a un agente, schiaffeggiando inoltre la sua collega e sputandole addosso, poi, non contento, ha picchiato anche altri due vigili. Così per lui è scattato il deferimento in libertà.