Picchia la moglie davanti ai figli piccoli, arrestato un uomo violento

Solo 4 giorni prima aveva mandato la moglie in ospedale dopo averla picchiata ma non contento, nella notte tra sabato 25 e domenica 26 maggio, ha percosso nuovamente la consorte davanti ai figli piccoli.

Ma questa volta qualcuno ha segnalato quella violenza al 117 e nella casa, a Cappelle sul Tavo, sono intervenuti i militari della Guardia di Finanza che hanno tratto in arresto l'uomo violento, un cittadino italiano di origine russa.

L'uomo ha opposto resistenza ma alla fine è stato arrestato con le accuse di violenza in famiglia aggravata, perché consumata davanti ai figli minori, e resistenza a pubblico ufficiale. La donna, dopo essere stata malmenata, non è andata nemmeno al pronto soccorso non potendo lasciare i figli piccoli da soli in casa di notte.